Многобрачные кумиры экрана: 7 советских актёров с самой бурными и драматичными личными историями

В советском кинематографе немало артистов искали личное счастье вопреки всем жизненным преградам. Для одних брак становился единственной пристанью на всю жизнь, для других — лишь очередным шагом в многолетнем поиске «того самого» чувства.
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