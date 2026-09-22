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Татар-информ

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Врачи ДРКБ без разрезов прооперировали ребенка с аномалией мочевыводящих путей

Врачи ДРКБ без разрезов прооперировали ребенка с аномалией мочевыводящих путей

Врачи Детской республиканской больницы Татарстана прооперировали ребенка с патологией мочевыводящих путей, применив для этого малотравматичный метод.

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