Мощное извержение черной дыры создало цепочку звездных украшений

Астрономы обнаружили одно из самых мощных извержений черных дыр, когда-либо наблюдавшихся — и этот огромный взрыв, произошедший почти 4 миллиарда лет назад, сформировал узор из звезд в скоплениях, напоминающих ювелирные изделия.