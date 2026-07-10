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Эксперты пересмотрели шансы Франции выиграть ЧМ-2026 после уверенного выхода в полуфинал

Эксперты пересмотрели шансы Франции выиграть ЧМ-2026 после уверенного выхода в полуфинал

Позади первый матч 1/4 финала чемпионата мира.Позади первый матч 1/4 финала чемпионата мира. И главный фаворит мундиаля провел его очень достойно.

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