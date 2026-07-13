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Газета.ру

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Gut Microbes: Ewingella americana убила 100% опухолей у мышей одной дозой

Gut Microbes: Ewingella americana убила 100% опухолей у мышей одной дозой

Бактерия Ewingella americana, обитающая в кишечнике японских древесных квакш (Dryophytes japonicus), уничтожила злокачественные опухоли у 100% мышей с моделью колоректального рака после одной внутривенной инъекции.

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