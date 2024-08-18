Невеста певца Лепса Аврора купила сумку почти за 400 тысяч рублей

Невеста певца Григория Лепса опубликовала в Instagram фото сумки почти за 400 тысяч рублей. 18-летняя Аврора Киба показала коричневую кожаную сумку Miu Miu с золотой фурнитурой, стоимость которой составляет 392 тысячи рублей.
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