Мадуро объявил западную часть Гайаны территорией Венесуэлы, Бразилия разворачивает войска

Николас Мадуро объявил западный район соседней Гайаны, Эссекибо, территорией Венесуэлы. Также лидер страны распорядился раздать новые карты с принадлежащим Венесуэле Эссекибо всем общественным и образовательным учреждениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии