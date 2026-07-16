Проф. Яков Рабкин: Понимание России на Западе — преступление, незнание — доблесть

Почему попытка понять мотивы Кремля автоматически превращает интеллектуала в предателя, а возражения против Тель-Авива — в антисемита? Как стереотип о «русских азиатских ордах» помогает наращивать военные бюджеты, одновременно урезая пособия по безработице? Почему европейские лидеры, утратившие национальные интересы, требуют от граждан з.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии