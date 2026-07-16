Поче­му попыт­ка понять моти­вы Крем­ля авто­ма­ти­че­ски пре­вра­ща­ет интел­лек­ту­а­ла в пре­да­те­ля, а воз­ра­же­ния про­тив Тель-Ави­ва — в анти­се­ми­та? Как сте­рео­тип о «рус­ских ази­ат­ских ордах» помо­га­ет нара­щи­вать воен­ные бюд­же­ты, одно­вре­мен­но уре­зая посо­бия по без­ра­бо­ти­це? Поче­му евро­пей­ские лиде­ры, утра­тив­шие наци­о­наль­ные инте­ре­сы, тре­бу­ют от граж­дан з.