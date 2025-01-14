ЕС может внести российский алюминий в 16-й пакет санкций

По сведениям Reuters, запрет на импорт российского алюминия будет вводиться поэтапно. Эксперты не исключают, что ограничение вступит в силу в полную меру только к концу этого десятилетияЕвросоюз планирует ввести запрет на импорт российского алюминия в рамках 16-го пакета санкций.
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