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Жена погибшего при подрыве моста машиниста рассказала о его героическом поступке

Жена погибшего при подрыве моста машиниста рассказала о его героическом поступке

Машинист поезда «Климов-Москва» Павел Мишин погиб в результате подрыва и обрушения моста в Брянской области, однако благодаря быстрой реакции ему удалось спасти десятки жизней.

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Комментарии
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Амара Карпова
Светлая память❤️🙏🙏🙏🌹🌹
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