Володин предложил "самый быстрый" способ завершить конфликт на Украине

Спикер Госдумы считает, что Запад, прекратив поставки оружия Киеву, мог бы легко решить конфликтВ этом месяце в Швейцарии пройдёт конференция по украинскому кризису, на которую уже отказались ехать представители Китая и Саудовской Аравии.
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