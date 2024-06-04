Володин предложил "самый быстрый" способ завершить конфликт на Украине

Спикер Госдумы считает, что Запад, прекратив поставки оружия Киеву, мог бы легко решить конфликтВ этом месяце в Швейцарии пройдёт конференция по украинскому кризису, на которую уже отказались ехать представители Китая и Саудовской Аравии.