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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рябыкин о Деанджело: «Был в «Авангарде» такой защитник – Каски. Начинал в КХЛ очень тяжело – подваливался, привозил. Нам с Хартли пришлось брать его за руки и вычерчивать действия»

– Увольнение защитника Деанджело из СКА. Вы в своей карьере часто отвечали за оборону. Как видите эту ситуацию? – Деанджело понравился в первых матчах.

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