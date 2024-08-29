Дочери участника СВО вручили сертификат ко Дню знаний

Будущая первоклассница получила сертификат в Минздраве Карелии. Помочь собрать в школу нуждающихся детей может каждый В преддверии Дня знаний первокласснице Василисе, папа которой служит в зоне СВО, передали сертификат, на который можно приобрести то, что потребуется в школе.