Сегодня в Fortnite ворвётся Metallica — новый режим, музыкальное шоу и не только Разр...

Сегодня в Fortnite ворвётся Metallica — новый режим, музыкальное шоу и не толькоРазработчики условно-бесплатной королевской битвы Fortnite из студии Epic Games анонсировали новую музыкальную коллаборацию — на этот раз с легендарной американской метал-группой Metallica.
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