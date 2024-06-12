Сегодня в Fortnite ворвётся Metallica — новый режим, музыкальное шоу и не только Разр...

Сегодня в Fortnite ворвётся Metallica — новый режим, музыкальное шоу и не толькоРазработчики условно-бесплатной королевской битвы Fortnite из студии Epic Games анонсировали новую музыкальную коллаборацию — на этот раз с легендарной американской метал-группой Metallica.