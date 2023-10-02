Focus: ФРС США балансирует на грани, чтобы не выставить страну стервятником-банкротом

Новая задача Федеральной резервной системы США — очень сложная. Регулятор должен на грани пройти через проблему со ставками, чтобы не обвалить экономику США и не вызвать у мира ощущение, что Соединенные Штаты превратились в стервятника-банкрота.
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