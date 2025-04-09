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Царьград

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Рост доходности US Treasuries: как пошлины США влияют на мировой рынок?

Рост доходности US Treasuries: как пошлины США влияют на мировой рынок?

Доходность американских облигаций растет на фоне введения импортных пошлин. Это вызывает опасения, что международные инвесторы могут снизить вложения в госдолг США.

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