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МИД Испании сообщил о возвращении почти всех мигрантов, пересекших границу Сеуты 30 июля, в Марокко

Возвращение мигрантов после массового прорыва границы Министерство иностранных дел Испании объявило, что почти все нелегальные мигранты, которые 30 июля пересекли границу и проникли в автономный город Сеута, были возвращены в Марокко.

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