Российские десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Бойцы ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ на запорожском направлении В Министерстве обороны рассказали, что российские десантники с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении в районе села Вербовое, сообщает РИА Новости.