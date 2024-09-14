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Царьград

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Никита Кривцов пропустит матч "Краснодара" с "Ростовом" в воспитательных целях

Никита Кривцов пропустит матч "Краснодара" с "Ростовом" в воспитательных целях

Причиной отстранения называется несогласованное с "быками" интервью полузащитника.Никита Кривцов отправлен в "Краснодар-2" в качестве наказания за несогласованное с клубом интервью.

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