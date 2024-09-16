Верховный суд Украины рассмотрит иск о назначении президентских выборов

Global Look Press/Sascha Steinach via www.imago-im/www.imago-images.de Верховный суд Украины рассмотрит иск с требованием обязать парламент назначить новые президентские выборы в стране, сообщил подавший заявление депутат Рады Александр Дубинский.
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