Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 986 подписчиков

Тайвань предлагает Китаю отказаться от «диких заблуждений»

Тайвань предлагает Китаю отказаться от «диких заблуждений»

Тайвань предложил Китаю отказаться от заблуждений по вопросу выборов президентаПекин после победы нежелательного для себя кандидата на выборах президента Тайваня снова назвал остров частью Китая, подчеркнув, что политик не представляет большинство тайваньцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх