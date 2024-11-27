Не сварят ли нас в красных линиях?

Давайте немного поноем - что-то мы давно не ныли.Итак, с одной стороны мы видим, что "грозный "предупредительный выстрел в воздух" в лице пуска БРСД "Орешник" по Днепропетровску не оказал ни малейшего влияния на планы Запада и Украины" (конец цитаты, автор цитаты известный в ЖЖ блоггер Мастерок): наоборот, в США впервые на официальном уровне подтвердили, что Украине разрешено бить ракетами ATACMS по территории России; в НАТО обсуждают нанесение превентивных «высокоточных ударов» по территории России; а в СМИ ходят слухи, что США и вовсе собираются передать Украине ядерное оружие.