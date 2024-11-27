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  • саша дмитренко
    любой  гимназист  знал  несколько  языков,,а в  совдепии  знал   историю  партии))))Школа стала полно...
  • Михаил Бердников
    "Время покажет" - ,есть такая передача на 1-ом канале РФ.А время сейчас играет на нас,воителей РФ за правду истории...Весточка из Киева...
  • саша дмитренко
    судя  по  тебе-даШкола стала полно...

Не сварят ли нас в красных линиях?

Давайте   немного  поноем  -  что-то  мы  давно  не  ныли.Итак,  с  одной  стороны  мы видим, что "грозный "предупредительный выстрел в воздух" в лице пуска БРСД "Орешник" по Днепропетровску не оказал ни малейшего влияния на планы Запада и Украины" (конец цитаты, автор  цитаты  известный  в  ЖЖ блоггер Мастерок): наоборот, в  США впервые на официальном уровне подтвердили, что Украине разрешено бить   ракетами ATACMS по территории России; в НАТО обсуждают нанесение превентивных «высокоточных ударов» по территории России;  а  в  СМИ  ходят   слухи, что  США  и  вовсе   собираются    передать   Украине ядерное  оружие.

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