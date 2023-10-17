США призвали Израиль соблюдать «законы войны»

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон призывает Израиль соблюдать «законы войны» при проведении операций против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
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