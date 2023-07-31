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Белый дом «без колебаний» введет санкции против КНДР, если Пхеньян будет оказывать помощь Москве

Белый дом «без колебаний» введет санкции против КНДР, если Пхеньян будет оказывать помощь Москве

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 31 июля, заявил, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Северной Кореи без колебаний, если Пхеньян будет помогать России, – сообщает Интерфакс.

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