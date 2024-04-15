В Коми сотрудники Рыбоохраны спасли 6 экземпляров редкой рыбы «сиг» от браконьеров

Сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Северо-Западного территориального управления Росрыболовства по Республике Коми в дни 6 и 7 апреля провели серию надзорных мероприятий, направленных на борьбу с незаконной рыбной ловлей.
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