В Коми сотрудники Рыбоохраны спасли 6 экземпляров редкой рыбы «сиг» от браконьеров

Сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Северо-Западного территориального управления Росрыболовства по Республике Коми в дни 6 и 7 апреля провели серию надзорных мероприятий, направленных на борьбу с незаконной рыбной ловлей.