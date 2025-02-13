Телефонный разговор. Часть вторая: мир переменился?

«Украина в полной заднице. И Европа, кстати, тоже». Эта цитата неназванного украинского чиновника, взятая из его интервью изданию The Economist, пожалуй, как нельзя лучше характеризует общее настроение, царящее сейчас в Киеве и Брюсселе.