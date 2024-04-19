Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на заявление ведомства.
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