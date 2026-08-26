Нету веры грузинам это единицы считают, остальные готовы насрать и прыгать с хохлами дальше . Порешали что не ездить и не есть , отравят.

Зато «Правительство Венгрии впервые официально объявило Россию угрозой. Об этом говорится в директивах для республиканской делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН, подписанных новым премьером Петером Мадьяром. Согласно тексту, Будапешт осуждает военную агрессию РФ, поддерживая суверенитет, территориальную целостность и право Украины на самооборону. «Поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка», — подчеркивается в документе. Также Будапешт заявляет о поддержке любых усилий, направленных на достижение «прочного мира и долгосрочных гарантий безопасности» для Украины.» Это за всё хорошее, что Россия сделала для Венгрии ,во времена правления В.Орбана.

Николай Кочергин

ТК АгроХимПром Нету веры грузинам это единицы считают, остальные готовы насрать и прыгать с хохлами дальше . Порешали что не ездить и не есть , отравят.

Нет веры нашим "друзьям". У России только два друга: Армия и Флот. А эти остальные.... Как все прожрут, тут же в Россию за подачками....В Грузии перестали обижаться на Россию - один из тысячи. Остальные как скрипят зубами и нижи точат, так и точат. Полузвериную сущность ДНК грузин не переделать, как и остальных кавказцев.....