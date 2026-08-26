Когда мы слышим новости из Грузии, то привыкли делить их на две категории: либо там опять протесты, либо кто-то из политиков говорит что-то резкое про Москву.
Грузия передумала обижаться? Почему в Тбилиси больше не считают Россию врагом
Комментарии
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ТК АгроХимПром
Нету веры грузинам это единицы считают, остальные готовы насрать и прыгать с хохлами дальше . Порешали что не ездить и не есть , отравят.
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4 н.
Наталья Юхвидова
ШКИПЕР
Зато «Правительство Венгрии впервые официально объявило Россию угрозой. Об этом говорится в директивах для республиканской делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН, подписанных новым премьером Петером Мадьяром. Согласно тексту, Будапешт осуждает военную агрессию РФ, поддерживая суверенитет, территориальную целостность и право Украины на самооборону. «Поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка», — подчеркивается в документе. Также Будапешт заявляет о поддержке любых усилий, направленных на достижение «прочного мира и долгосрочных гарантий безопасности» для Украины.» Это за всё хорошее, что Россия сделала для Венгрии ,во времена правления В.Орбана.
Что-то мне это напоминает - мировой порядок. Знаем, проходили.
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4 н.
Николай Кочергин
ТК АгроХимПром
Нету веры грузинам это единицы считают, остальные готовы насрать и прыгать с хохлами дальше . Порешали что не ездить и не есть , отравят.
Нет веры нашим "друзьям". У России только два друга: Армия и Флот. А эти остальные.... Как все прожрут, тут же в Россию за подачками....В Грузии перестали обижаться на Россию - один из тысячи. Остальные как скрипят зубами и нижи точат, так и точат. Полузвериную сущность ДНК грузин не переделать, как и остальных кавказцев.....
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1 н.
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