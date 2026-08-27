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Царьград

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Женщина родила в один день двух детей: у них четверо родителей. Как так вышло?

Женщина родила в один день двух детей: у них четверо родителей. Как так вышло?

Это первый зафиксированный в Австралии случай рождения близнецов от разных отцов и матерейЖенщина из Квинсленда, Австралия, родила близнецов с разными биологическими родителями после того, как её естественная беременность совпала по времени с переносом эмбриона, пишет The Guardian.

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