Женщина родила в один день двух детей: у них четверо родителей. Как так вышло?

Это первый зафиксированный в Австралии случай рождения близнецов от разных отцов и матерейЖенщина из Квинсленда, Австралия, родила близнецов с разными биологическими родителями после того, как её естественная беременность совпала по времени с переносом эмбриона, пишет The Guardian.