Женщина родила в один день двух детей: у них четверо родителей. Как так вышло?

Это первый зафиксированный в Австралии случай рождения близнецов от разных отцов и матерейЖенщина из Квинсленда, Австралия, родила близнецов с разными биологическими родителями после того, как её естественная беременность совпала по времени с переносом эмбриона, пишет The Guardian.
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