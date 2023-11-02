Падение квартальной выручки Qualcomm на 24 % не помешало росту курса акций на фоне оптимистичного прогнозаКвартальный отчёт корпорации Qualcomm стал примером ситуации, когда неудачи прошедшего отчётного периода отходят на второй план для инвесторов, если те видят впереди оптимистичные сигналы.