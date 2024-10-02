Площадь пожара на ж/д станции в Рубцовске выросла до 1200 квадратных метров

Пострадавших нет Площадь пожара в производственном здании на станции Рубцовск Западно-Сибирской железной дороги выросла почти до 1200 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщили в МЧС Алтайского края.
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