Козловский заявил о поставленной точке с просившим проверить его на экстремизм

Российский актер Данила Козловский рассказал о «поставленной точке» в судебном споре с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который призывал проверить его на экстремизм и дискредитацию Армии.
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