Врач Островская: для куличей лучше использовать пшеничную или ржаную муку Для уменьшения гликемического индекса и снижения колебания уровня сахара в крови после употребления кулича лучше использовать пшеничную цельнозерновую или ржаную муку, рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.