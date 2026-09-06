Джек Джонс — победитель British Open 2026

Джек Джонс одержал лучшую победу в своей карьере, выиграв у Марка Селби в финале турнира British Open 2026, сообщает WST Джек Джонс (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - Финал Джек Джонс переживает пик своей профессиональной карьеры, одержав неожиданную победу над Марком Селби со счётом 10-6 в финале British Open 2026.