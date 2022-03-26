Газета Труд

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Власти ЕС судорожно ищут возможность ограничения цен в энергетике

Власти ЕС судорожно ищут возможность ограничения цен в энергетике

Власти Евросоюза планируют в срочном порядке обсудить перспективы сдерживания цен, оказания госпомощи и предоставления налоговых льгот своим гражданам, чтобы оценить влияние увеличения стоимости газа и электроэнергии на потребительскую корзину.

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