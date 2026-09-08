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Регионы России

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Турист из Нижнего Новгорода украл ложку Ерофееву из музея во Владимире

Турист из Нижнего Новгорода украл ложку Ерофееву из музея во Владимире

Владимир, 8 сентября – РИАНовости. Турист из Нижнего Новгорода был задержан за кражу музейного экспоната – ложки, принадлежавшей писателю Венедикту Ерофееву – из музея ложки во Владимире.

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