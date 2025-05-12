Около 60 жилых домов демонтировали по программе реновации с начала года

С начала года в городе демонтировали около 60 ранее расселенных домов по программе реновации. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.