Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Политолог Солонников пояснил, для чего в Мюнхене с Зеленским подписали соглашение

Политолог Солонников пояснил, для чего в Мюнхене с Зеленским подписали соглашение

В Европе продолжают считать, что чтобы наступил мир, она обязана поставлять Украине оружие. За этим на Мюнхенскую конференцию по безопасности и прибыл лидер киевского режима Владимир Зеленский, заодно подписав с канцлером Германии Олафом Шольцем соглашение о гарантиях безопасности со стороны ФРГ.

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