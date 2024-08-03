ВТБ прогнозирует рекордные выдачи автокредитов в России в этом году

ВТБ прогнозирует рекордный объем автокредитования в России на текущий год – 2,3-2,4 трлн рублей. За первые семь месяцев текущего года общий объем автокредитования уже составил 1,4 трлн рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.
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