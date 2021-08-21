АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА.

Праздник на улице всех любителей статусного английского футбола, ведь на выходных они станут свидетелями самого настоящего лондонского дерби: "Арсенал" примет непримиримого соперника в лице "Челси" и попробует доказать, что "канониры" не так плохи, как могло показаться после их поражения от "Брентфорда" в стартовом туре.