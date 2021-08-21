Не только о футболе

842 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ruslan Zakirov
    Блин. Все реально что-ли думают, что Федуну больше дел нет как постоянно следить за своим Спартаком. У него в руках е...Интриги 5-го тура...
  • Ritchie Blackmore
    "...Пара Дзюба и Ерохин была отрезана и выглядела инородным телом на фоне бразильской феерии. У Дзюбы за матч всего о...Интриги 5-го тура...
  • Ritchie Blackmore
    В Спартаке "раскардаш" Наверное, Федун немного не в теме.Интриги 5-го тура...

АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА.

АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА.

Праздник на улице всех любителей статусного английского футбола, ведь на выходных они станут свидетелями самого настоящего лондонского дерби: "Арсенал" примет непримиримого соперника в лице "Челси" и попробует доказать, что "канониры" не так плохи, как могло показаться после их поражения от "Брентфорда" в стартовом туре.

Вернуться к статье
81
Обсудить
Лена Мисько
В эти выходные стартует итальянская Серия А – верный признак полноценного возвращения европейского футбола в эксклюзивную линию от TENNISI bet.
Лена Мисько
Интриг – миллиард! Сыграет ли Роналду против Месси в официальном матче? Игрок из какого чемпионата получит «Золотую бутсу»? Будет ли английский финал в Лиге чемпионов?
Лена Мисько
вот это крутая форма! - просто браво!!! *** 🔥 «Аякс» представил третий комплект формы на новый сезон. Три птички на воротнике из песни Боба Марли — пушка. Болельщики «Аякса» ее обожают. Они поют Three Little Birds на стадионах и в пабах. Этот трек считают неофициальным гимном амстердамцев.
Лена Мисько
Лена Мисько
Правительство Германии с трудом справляется с последствиями наводнения. Оно унесло много жизней и оставило сотни людей без крова. Властям помогают звезды и спортсмены. Так, полузащитник «Челси» Хаверц пожертвовал €200 тысяч немецкому Красному кресту. Все дело в том, что дом родителей Кая находится в этой области. Будучи в отпуске, он видел кучу людей, которые спали на улицах и жили в палатках. На матч с «Арсеналом» он выйдет в особенных бутсах, которые затем продаст на аукционе. А деньги отправит пострадавшим от стихии. Максимальное уважение 👏👏
Лена Мисько
Спорное удаление Головина. Судья дал возможность восстановить силы перед первым матчем с Хорватией. — Матч ТВ https://youtu.be/OtYvpE0EfmQ
Лена Мисько
"Байер" камня на камне не оставил от "Боруссии" Мёнхенгладбах. 4:0 Андрей Лунёв был в запасе.
Лена Мисько
«Интер» начал сезон по-чемпионски 💙 Обновленные миланцы разнесли «Дженоа»! Многое сделали новички – у Чалханоглу и Джеко по голу и ассисту 🔥

Картина дня

наверх