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На выборах в Аргентине победил кандидат-либертарианец, выступивший под лозунгом «За Америку, за Израиль и за весь свободный мир»

На выборах в Аргентине победил кандидат-либертарианец, выступивший под лозунгом «За Америку, за Израиль и за весь свободный мир»

В Аргентине проводится подсчёт голосов, поданных на президентских выборах. После подсчёта более чем 90 процентов голосов первое место на выборах занимает депутат-либертарианец Хавьер Милей, набравший около 55% голосов.

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