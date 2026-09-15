В Красноярске будут судить женщину за нападение на ребенка

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы, которая избила восьмилетнюю девочку во дворе дома.
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