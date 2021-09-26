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Китайский дипломат: Нам надо быть готовыми к нанесению ядерного удара по США первыми

Китайский дипломат: Нам надо быть готовыми к нанесению ядерного удара по США первыми

    В Пекине крайне серьезно восприняли создание недавно трехстороннего альянса AUKUS между Австралией, Великобританией и США.

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Сергей
Лозунг "Великий Китай" никто не отменял.. То, что Китай начнет Третью...весьма вероятна.. Они расползлись по всему миру и готовы опять собраться в "кучу"..Они не союзники..!!!
Анна Лисовская
У России нет и не будет союзников. Только те, с кем наши интересы совпадают в какой-то период времени. Но верить никому нельзя.
Сергей Гре_в
хорошую организацию не назовут укус...
Наталья Иванова
Я всегда выступаю против всяческих войн и особенно ядерной войны. Ведь в первую очередь пострадают обычное население. В Северной Америке и без того зреет катастрофа, т.к. Североамериканская плита изгибается дугой, что вызывает серьезное тектоническое напряжение в области разломов на территории США и Мексики. И этот изгиб приводит к провалам в грунте и деформации железных дорог, множеству серий землетрясений, а также разрывов газовых и водопроводных магистралей. Также могут активированы вулканические комплексы, что грозит сейсмической катастрофой...

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