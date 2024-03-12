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Всегда умейте за себя постоять, иначе ...

Всегда умейте за себя постоять, иначе ...

 "После 50 лет брака я однажды внимательно посмотрел на свою жену и сказал: «50 лет назад у нас был маленький дом, старенькая машина, мы спали на диване и смотрели маленький черно-белый телевизор, но зато каждую ночь я ложился в одну кровать с красивой 19-летней девушкой.

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