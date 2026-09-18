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Царьград

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Аскольд Запашный сообщил об ухудшении здоровья с 15 сентября

Аскольд Запашный сообщил об ухудшении здоровья с 15 сентября

Русский дрессировщик Аскольд Запашный прояснил ситуацию со своим здоровьем после обращения к врачам. 15 сентября состояние Запашного ухудшилось из-за мерцательной аритмии, однако госпитализация не потребовалась.

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