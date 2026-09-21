«Единая Россия» набирает более 57 процентов, вторая – КПРФ: последние данные по выборам в Госдуму

Партия «Единая Россия» набирает 57,69% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. Второе место на выборах остается за КПРФ – 13,96%, ЛДПР набирает 8,75%, «Новые люди» – 7,97%, партия «Справедливая Россия» – 4,98%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ельцин-центр, «Пр...
- Кремль: вопрос те...
- ИЩ В Пироговском Уни...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым