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«Единая Россия» набирает более 57 процентов, вторая – КПРФ: последние данные по выборам в Госдуму

«Единая Россия» набирает более 57 процентов, вторая – КПРФ: последние данные по выборам в Госдуму

Партия «Единая Россия» набирает 57,69% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. Второе место на выборах остается за КПРФ – 13,96%, ЛДПР набирает 8,75%, «Новые люди» – 7,97%, партия «Справедливая Россия» – 4,98%.

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