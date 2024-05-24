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Джефф Монсон открыл утро форума «Зауралье-2024» энергичной зарядкой

Джефф Монсон открыл утро форума «Зауралье-2024» энергичной зарядкой

Утро форумного дня «Зауралье-2024» началось с яркой и энергичной зарядки вместе с чемпионом - Джеффом Монсоном - депутатом Госсобрания Башкортостана, российским и американским спортсменом, который выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу и также является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

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