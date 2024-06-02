Министр инфраструктуры: "ЖДМ должна быть реструктурирована"

Предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) нуждается в реструктуризации, чтобы стать прибыльным, и в настоящее время предпринимаются усилия по погашению задолженности по зарплате, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии