Министр инфраструктуры: "ЖДМ должна быть реструктурирована"

Предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) нуждается в реструктуризации, чтобы стать прибыльным, и в настоящее время предпринимаются усилия по погашению задолженности по зарплате, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.