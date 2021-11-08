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Голос Мордора: Великий Октябрь слишком опередил время

Голос Мордора: Великий Октябрь слишком опередил время

С праздником, дорогие товарищи! С Днём Великой Октябрьской социалистической революции. И пусть этот эксперимент не удался, но он показал, что человечество всё-таки способно построить равноправное и светлое общество Да, эксперимент не удался.

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Лидия Березовская (Абраменко)
Да,правда! Человек - меняйся сам,тогда и все вокруг изменится! Другого варианта просто нет!
novichokspb waisman
Великий Октябрь не опередил время: его опередить никак нельзя. Великий Октябрь явился маяком во времени: а уж как шли к маяку это уже другой вопрос...
Владимир Янов
Совершенно верно сказано. Не хапай, а делись, и будет эволюция. А не то - будет революция. Жалко, что мерзавцы типа абрамовичей захватили всю общественную государственную собственность задарма и выёживаются перед нами с футболами..

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