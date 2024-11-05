Срочно! Где ад для ВСУ? Наша пехота прижала противника западнее Нестерянки: здесь кровавый бой за каждый сантиметр

▪️ В Курской области нет значительных изменений на линии фронта. Продолжаются взаимные бои, наши вооруженные силы наносят удары по живой силе и технике противника с помощью артиллерии и тяжелых ФАБ с УМПК.
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